Рада Європи вказала на зростання нетерпимості у Польщі, зокрема, щодо українців

Рада Європи похвалила Польщу за кроки в поліпшенні інтеграції ромів, водночас звернувши увагу на атмосферу нетерпимості, расизму та ксенофобії в країні.

Про це йдеться в доповіді Ради Європи "Про захист національних меншин у Польщі", повідомляє "Європейська правда".

Серед позитивних тенденцій Консультативний комітет з Рамкової конвенції про захист національних меншин відзначив відчутний прогрес Польщі в інтеграції громади ромів в період 2014-2020 років, особливо в галузі освіти.

"Однак правова база, що захищає права національних меншин у період моніторингу, значною мірою не змінилася. На жаль, не було досягнуто жодного прогресу щодо неодноразових прохань про визнання сілезців етнічною меншиною або сілезької мови регіональною мовою" - йдеться у повідомленні.

Також експерти Ради Європи звернули увагу на те, що попри значне заниження відповідної звітності, статистика показує явну тенденцію до зростання числа висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю.

"Причому найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, роми і все частіше - українці", - йдеться у доповіді.

"Необхідно терміново вирішити проблему непорозуміння, недовіри до влади і відсутності ефективного розслідування і судового переслідування передбачуваних злочинів на ґрунті ненависті" - наголосили в Раді Європи.