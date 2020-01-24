Трамп "зробив з Путіна релігійну людину" - Шифф

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, який очолює команду обвинувачення у судовому процесі з імпічменту президента Дональда Трампа, у четвер в Сенаті пожартував про президента РФ Владіміра Путіна, викликавши сміх, принаймні, серед демократів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шифф, нагадав, як Путін у листопаді заявив, що його заспокоює те, що Україну, а не Росію, почали звинувачувати у втручанні у президентські вибори у США в 2016 році.

Путін тоді заявив: "Слава богу, ніхто більше не звинувачує нас у втручанні у вибори в США. Зараз вони звинувачують Україну".

""Слава богу", каже Путін. Ну, ми маємо віддати належне Дональду Трампу за це, він зробив релігійну людину з Владіміра Путіна", - пожартував Шифф.

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Серед сенаторів-демократів це викликало багато сміху, чого не скажеш про республіканську сторону Сенату.

"Я не думаю, що ми дуже хочемо, щоб Владімір Путін, наш противник, дякував богові за президента США. Тому що вони не бажають нам добра", - додав демократ Шифф.

Триденний процес представлення звинувачень у бік Трампа у Сенаті завершиться в п'ятницю, 24 січня.

Раніше колишня чиновниця Білого дому Фіона Гілл на слуханнях в Конгресі в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа заявила, що подібні заяви щодо України "створюють і поширюють" російські спецслужби.

Заступник держсекретаря США Девід Гейл на слуханнях також погодився, що ця риторика є одним із наративів російських спецслужб.

Президент США Дональд Трамп особисто висловився на користь дискредитованої теорії змови, відомої як "Crowdstrike", яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.