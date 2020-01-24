Трамп "сделал из Путина религиозного человека" – Шифф

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, который возглавляет команду обвинения на судебном процессе по импичменту президента Дональда Трампа, в четверг в Сенате пошутил о президенте РФ Владимира Путина, вызвав смех, по крайней мере, среди демократов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шифф, напомнил, как Путин в ноябре заявил, что его успокаивает то, что Украину, а не Россию, начали обвинять во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Путин тогда заявил: "Слава богу, никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в выборы в США. Сейчас они обвиняют Украину".

""Слава Богу", говорит Путин. Ну, мы должны отдать должное Дональду Трампу за это, он сделал религиозного человека из Владимира Путина", - пошутил Шифф.

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Среди сенаторов-демократов это вызвало много смеха, чего не скажешь о республиканской стороне Сената.

"Я не думаю, что мы очень хотим, чтобы Владимир Путин, наш противник, благодарил бога за президента США. Потому что они не хотят нам добра", - добавил демократ Шифф.

Трехдневный процесс представления обвинений в сторону Трампа в Сенате завершится в пятницу, 24 января.

Ранее бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что подобные заявления в отношении Украины "создают и распространяют" российские спецслужбы.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл на слушаниях также согласился, что эта риторика является одним из нарративов российских спецслужб.

Президент США Дональд Трамп лично высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.