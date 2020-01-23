Трамп першим з президентів США відвідає марш за заборону абортів

Президент США Дональд Трамп цієї п’ятниці виступить на щорічній акції за заборону абортів у Вашингтоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своєму Twitter.

"Побачимось у п’ятницю… Великий натовп!" - написав Трамп, ретвітнувши анонс "Маршу за життя".

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

The New York Times зазначає, що свій допис Трамп зробив, коли в Сенаті розпочалися дебати у справі його імпічменту, і називає це жестом на підтримку євангелістів, які є ядром його консервативної бази.

Жоден президент особисто не був присутній на марші за всю його 47-річну історію. Колишні президенти-республіканці, можливо, і були схильні бути присутніми, але або за порадою співробітників, або за власним відчуттям вбачали в цьому занадто великий крок і замість цього демонстрували свою підтримку менш помітними способами.

Дональд Трамп досі висловлював свою підтримку активістам за заборону абортів лише опосередковано, приймаючи деяких учасників маршу в Білому домі.