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Трамп першим з президентів США відвідає марш за заборону абортів

Четвер, 23 січня 2020, 15:22

Президент США Дональд Трамп цієї п’ятниці виступить на щорічній акції за заборону абортів у Вашингтоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своєму Twitter.

"Побачимось у п’ятницю… Великий натовп!" - написав Трамп, ретвітнувши анонс "Маршу за життя".

The New York Times зазначає, що свій допис Трамп зробив, коли в Сенаті розпочалися дебати у справі його імпічменту, і називає це жестом на підтримку євангелістів, які є ядром його консервативної бази.

Жоден президент особисто не був присутній на марші за всю його 47-річну історію. Колишні президенти-республіканці, можливо, і були схильні бути присутніми, але або за порадою співробітників, або за власним відчуттям вбачали в цьому занадто великий крок і замість цього демонстрували свою підтримку менш помітними способами.

Дональд Трамп досі висловлював свою підтримку активістам за заборону абортів лише опосередковано, приймаючи деяких учасників маршу в Білому домі.

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