Трамп першим з президентів США відвідає марш за заборону абортів

Президент США Дональд Трамп цієї п’ятниці виступить на щорічній акції за заборону абортів у Вашингтоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своєму Twitter.

"Побачимось у п’ятницю… Великий натовп!" - написав Трамп, ретвітнувши анонс "Маршу за життя".

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ