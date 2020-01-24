Єврокомісія попросила в Суду ЄС проміжних заходів щодо нового судового закону Польщі

Європейська комісія 24 січня попросила Суд Європейського Союзу, найвищий суд ЄС, про проміжні заходи щодо нового закону Польщі, який дозволяє карати суддів за критику уряду.

Про це йдеться в повідомленні суду в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Сейм Польщі 23 січня остаточно схвалив закон, який дозволить політикам звільняти суддів, які критикують їхні рішення, і, як попереджають європейські правові експерти, підірве незалежність судової влади.

Для набуття чинності цього закону його має підписати президент Анджей Дуда.

Закон забороняє суддям вести політичну діяльність, а також передбачає дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.

У листопаді Суд Європейського Союзу вирішив, що є підстави ставити під сумнів незалежність нового дисциплінарного органу при Верховному суді Польщі, який здійснює моніторинг та потенційне покарання суддів.