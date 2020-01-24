Еврокомиссия попросила у Суда ЕС промежуточных мер по новому судебному закону Польши

Европейская комиссия 24 января попросила Суд Европейского Союза о промежуточных мерах по новому закону Польши, который позволяет наказывать судей за критику правительства.

Об этом говорится в сообщении суда в пятницу, пишет "Европейская правда".

Сейм Польши 23 января окончательно одобрил закон, который позволит политикам увольнять судей, критикующих их решения, и, как предупреждают европейские правовые эксперты, подорвет независимость судебной власти.

"Промежуточные меры" Суда ЕС, о которых просит Брюссель, должны приказать правительству Польши приостановить действие закона.

Для вступления в силу этого закона его должен подписать президент Дуда.

Закон запрещает судьям вести политическую деятельность, а также предусматривает дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.

В ноябре Суд Европейского Союза решил, что есть основания ставить под сомнение независимость нового дисциплинарного органа при Верховном суде Польши, осуществляющего мониторинг и потенциальное наказание судей.