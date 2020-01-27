Зеленський сподівається, що Дуда цьогоріч приїде в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на візит президента Польщі Анджея Дуди до України цьогоріч.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про йшлося на спільній пресконференції Зеленського з польським колегою в Освенцимі.

Український лідер зазначив, що, на його думку, Варшаві і Києву вдалося знизити рівень емоцій в історичному діалозі, тож країни рухаються в майбутнє з "відкритим серцем".

"Віднині у наших відносинах ми акцентуємо на тому, що нас об'єднує. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої ми відзначаємо у серпні. Вцілому цього року ми плануємо провести низку спільних заходів. Вірю, що одним із таких стане візит пана президента Дуди в Україну", - зазначив Зеленський.

Дуда, у свою чергу, заявив, що запропонував українському колезі Володимиру Зеленському спільно вшанувати пам'ять військових двох країн, які спільно боролися проти наступу Червоної армії.

Зеленський також сказав, що польська влада відновить знищену могилу українських військових на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві та візьме її під захист.

Президент Зеленський приїхав до Польщі з робочим візитом на урочистості з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.

Як відомо, у травні у Польщі відбудуться президентські вибори.