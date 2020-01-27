Дуда запропонував Зеленському увічнити пам'ять українців і поляків, які боролися проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Володимиру Зеленському спільно вшанувати пам'ять військових двох країн, які спільно боролися проти наступу Червоної армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав на спільній пресконференції із Зеленським.

"Ми говорили про спільні дії цього року для зміцнення зв’язків між країнами. Я запропонував спільно увічнити пам'ять українських і польських солдатів, які у 1920 році боролися проти більшовиків. Польських солдатів ми символічно називаємо "солдатами Пілсудського", хоча у той час було багато важливих політиків. В Україні в той час був Петлюра і були українські солдати, які також хоробро боролися в цій війні і віддали життя за ту саму справу, що і наші солдати", - сказав Дуда.

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"Я дуже радий, що багато історичних питань між Україною і Польщею тепер спокійно і послідовно вирішуються. Я подякував пану президентові за прихильність до ексгумаційних робіт, завдяки чому ми можемо увічнити пам’ять наших солдатів у Львові та інших місцях, а це для нашого народу дуже важливо", - додав польський президент.

Як відомо, у квітні 1920 року відбулася Київська операція війська польського — наступальна операція війська польського і армії УНР, метою якої було відбити Київ у більшовиків.

Зайняти Київ вдалося лише на кілька тижнів, після чого він знову перейшов під контроль Червоної армії.