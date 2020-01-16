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Зеленський і Дуда зустрінуться у Польщі на річниці звільнення Освенцима

Четвер, 16 січня 2020, 18:07

Президент Польщі Анджей Дуда запланував зустрічі з президентами Ізраїлю, України і Німеччини. Це має статися безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау 27 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Зустрічі з трьома лідерами відбудуться майже напевно, але дипломати ще обговорюють можливості особистих зустрічей Дуди також з іншими лідерами, що приїдуть до Польщі на цю подію.

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У списку гостей церемонії, присвяченої 75-річчю звільнення колишнього концентраційного табору, є також королівські пари з Голландії та Іспанії, а також прем’єр Франції. Російського президента Владіміра Путіна не запросили. Росію представлятиме посол цієї країни у Варшаві.

Найважливішими гостями урочистості будуть колишні в’язні. Організатори анонсували, що їх має приїхати близько двох сотень.

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