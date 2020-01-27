Зеленский надеется, что Дуда в этом году приедет в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на визит президента Польши Анджея Дуды в Украину в этом году.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом шла речь на совместной пресс-конференции Зеленского с польским коллегой в Освенциме.

Украинский лидер отметил, что, по его мнению, Варшаве и Киеву удалось снизить уровень эмоций в историческом диалоге, поэтому страны движутся в будущее с "открытым сердцем".

"Отныне в наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В целом в этом году мы планируем провести ряд совместных мероприятий. Верю, что одним из таких станет визит господина президента Дуды в Украину", - отметил Зеленский.

Дуда, в свою очередь, заявил, что предложил украинскому коллеге совместно почтить память военных двух стран, которые совместно боролись против наступления Красной армии.

Зеленский также сказал, что польские власти восстановят уничтоженную могилу украинских военных на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве и возьмут ее под защиту.

Президент Зеленский приехал в Польшу с рабочим визитом на торжества по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

Как известно, в мае в Польше состоятся президентские выборы.