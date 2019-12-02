Катастрофа MH17: Нідерланди звинуватили РФ у свідомій відмові видати Цемаха

Прокуратура Нідерландів заявила, що російська сторона свідомо дозволила бойовику Володимиру Цемаху, підозрюваному у причетності до катастрофи літака MH17 на Донбасі, виїхати з країни, щоб не видавати його Нідерландам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на висновок Національної прокуратури Нідерландів щодо запитів російській стороні на видачу Цемаха.

"Національна прокуратура дійшла висновку, що Росія свідомо визнала, що Цемах залишив її територію, і тим самим відмовилася задовольняти запит Нідерландів. Це мало би статися на основі європейського договору про екстрадицію", - йдеться у документі.

У прокуратурі нагадали, що Володимир Цемах проходить у справі як підозрюваний, однак рішення про те, чи слід його притягати до відповідальності, ще немає, для цього потрібно більше доказів.

Прокуратура проінформувала про свій висновок як російську сторону, так і родичів жертв катастрофи.

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Втім, як зазначили у прокуратурі, ситуація довкола Цемаха не вплине на судовий процес довкола катастрофи MH17, який має розпочатися 9 березня 2020 року.

7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.