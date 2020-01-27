Один или несколько подозреваемых в сбивании МН17 получили адвоката

Один или несколько подозреваемых по делу сбивания МН17 хотят приобщиться к судебному процессу и быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Гааги.

В сообщении не разглашается, кто именно решил присоединиться к судебному процессу. Суд также не разглашает название юридической фирмы, которая будет представлять подозреваемого или подозреваемых в суде.

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В суде подчеркнули, что неразглашение информации - это обычная практика. "В уголовных делах информация о сторонах разбирательства, повестке дня, петиции и апелляции доступна под эмбарго для проверки журналистами не позднее, чем за неделю до слушаний. Эмбарго действует до начала публичных слушаний по этому делу", - отметили в суде.

Это важный момент в деле о сбивании самолета с 298 людьми на борту. Ранее подозреваемые отказались признать суд или заявляли, что не имеют никакого отношения к делу.

Как сообщалось, суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17 растянется на 25 недель.

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График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020; 31 августа - 13 ноября 2020; 1 февраля - 26 марта 2021.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Как известно, объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Им предъявлены обвинения в убийстве.