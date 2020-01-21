Ультраправі можуть виграти вибори в Словаччині - опитування

Ультраправа "Народна партія – Наша Словаччина" (ĽSNS) має потенціал виграти парламентські вибори в Словаччині 29 лютого.

Про це свідчать дані останнього опитування, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Січневе опитування Focus показало підтримку "котлебівців" ĽSNS на рівні 13,6%. Проте більш детальні дані опитування, опубліковані 20 лютого, вказують, що їхній потенціал сягає 18,2% (тобто +4,6%) - респондентів запитали, за кого б вони проголосували, якби мали два голоси. Цей показник вказує, за яку партію проголосує виборець, якщо, наприклад, партія, за яку він хоче голосувати сьогодні, розчарувала його до виборів.

Підтримка лівої партії Smer, яка перебуває при владі майже безперервно з 2006 року, за січневим опитуванням становила 18,7%, проте її потенціал до зростання - лише +4%.

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Словацька національна партія (SNS, Slovenská národná strana) набирає 5,1%, вона є другим вибором для 7%.

Як відомо, спікер парламенту Словаччини Андрей Данко, член SNS, виступає проти політики ЄС щодо РФ та зберігає активний контакт зі спікером російської Держдуми Вячеславом Володіним.

SNS, що входить у коаліційний уряд, заблокувала імплементацію оновлених стратегій безпеки та оборони Словаччини влітку 2018 року. Причиною такого кроку стали деякі пункти, де Росія охарактеризована як агресивна країна.

За опитуванням, до парламенту також проходять "Прогресивна Словаччина" президентки Зузани Чапутової - 10,5%, партія експрезидента Словаччини Андрея Кіски "Для людей" (Za ľudí) - 10,3%, консервативна OĽaNO (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – Звичайні люди та незалежні особистості) - 7,7%, "Ми – сім’я" (Sme Rodina) - 7,1%, Християнсько-демократична партія KDH - 6%, ліберальна правоцентристська SAS (Sloboda a Solidarita – Свобода та Солідарність) - 5,4%.