Данные, полученные с мобильного телефона словацкого бизнесмена Марианна Кочнера, которого обвиняют в заказе убийства журналиста Яна Куцяка, выявили, что спикер парламента Андрей Данко (SNS) находился в тесном контакте с Аленой Зсузсовою, женщиной, которую также обвиняют в заказе убийства Куцяка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Данные показали, что лидер SNS уже занимал должность председателя парламента, когда трижды (в ноябре и декабре 2016 года) звонил Зсузсовой и договаривался о конфиденциальной встрече с ней. Данко до сих пор отрицал контакты с женщиной.

Его общение с Зсузсовой было интимным. Она подобострастно смеялась, а председатель SNS обильно использовал ласкательно-уменьшительные слова.

"Ты наконец будешь моей целую ночь", - говорит он по телефону. Данко и Зсузсова якобы так и не встретились.

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Напомним, обвиняемый наемный убийца на суде 13 января признал свою вину в убийстве журналиста-расследователя и его невесты.

Еще трое подсудимых, в частности Кочнер и Зсузсова, обвиняемые в заказе убийства, не признали себя виновными.

По версии обвинения, посредник Золтан Андруско получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы Кочнера Зсузсовой.

Кочнер якобы угрожал журналисту после публикации истории о нем. Куцяк также расследовал возможную коррупцию правительства.

27-летнего Куцяка застрелили в грудь, а его девушку Кушнирову - в голову в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.

Убийства вызвали большие уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства.

Четырем подсудимым угрожают возможные тюремные сроки от 25 лет до пожизненного заключения. Андруско заключил соглашение о сотрудничестве с прокурорами в обмен на меньший приговор и 30 декабря получил 15-летний срок.

Как известно, Андрей Данко выступает против политики ЕС в отношении РФ и сохраняет активный контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.