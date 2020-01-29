Ердоган звинуватив РФ в ігноруванні угод щодо Сирії і висунув вимоги

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Астанинського процесу більше немає. Туреччина, Росія і Іран можуть продумати кроки з відродження цього процесу", - підкреслив президент.

Ердоган зазначив, що якщо Росія вважає Туреччину стороною домовленостей щодо сирійської провінції Ідліб, то повинна висловити чітку позицію щодо зони деескалації. "Росія повинна переглянути співпрацю або з Дамаском, або з Анкарою", - сказав турецький лідер.

За його словами, якщо Росія продовжить виконувати зобов'язання в рамках сочинських домовленостей і астанинського процесу, то і Туреччина буде чітко слідувати пунктам угод. На сьогодні Москва не виконує свої зобов'язання, підкреслив Ердоган.

Він зазначив, що турецька сторона неодноразово закликала Росію до припинення ударів по населених пунктах Ідліба.

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"Наше терпіння вичерпується. Якщо удари не будуть припинені, Анкара вживатиме всі необхідні заходи. Туреччина не прагне до захоплення сирійських територій. Для нас важливе становище пересічних сирійців, яких потрібно рятувати. Туреччина сподівається, що Росія якомога швидше зробить відповідне попередження режиму Асада", - сказав турецький лідер.

Ердоган також розкритикував заяви російської сторони про боротьбу з тероризмом в Ідлібі.

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідліба - терористи. Насправді ці люди втікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.

Президент зазначив, що турецька сторона намагається допомогти десяткам тисяч сирійців, що скупчилися біля кордону з Туреччиною.

Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.