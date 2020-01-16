Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Сенаті США почався розгляд справи про імпічмент Трампа

Рада ухвалила постанову про повернення України до роботи в ПАРЄ

Рішення "об'єднати" Чорне море з Балтійським потрібне зараз, потім буде пізно - Ціхоцький

В Україні почали розслідувати можливе незаконне стеження за експослом США






ООН: 350 тисячам осіб довелося втікати від очолюваного РФ наступу на Ідліб

Четвер, 16 січня 2020, 20:56

Близько 350 тисяч сирійців, здебільшого жінок та дітей, від початку грудня вимушено втікали від відновленого, підтримуваного Росією наступу в провінції Ідліб, що утримується опозицією. Люди шукають притулку в прикордонних районах поблизу Туреччини, заявила ООН в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ця остання хвиля переміщення поєднується зі вже страшною гуманітарною ситуацією на місцях в Ідлібі", - заявив агентству Reuters Девід Свонсон, регіонального речник ООН щодо Сирії.

Читайте також
Росія і Асад завдали ударів по Ідлібу: десятки загиблих

Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ООН Сирія
powered by lun.ua