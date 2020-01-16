ООН: 350 тисячам осіб довелося втікати від очолюваного РФ наступу на Ідліб
Близько 350 тисяч сирійців, здебільшого жінок та дітей, від початку грудня вимушено втікали від відновленого, підтримуваного Росією наступу в провінції Ідліб, що утримується опозицією. Люди шукають притулку в прикордонних районах поблизу Туреччини, заявила ООН в четвер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ця остання хвиля переміщення поєднується зі вже страшною гуманітарною ситуацією на місцях в Ідлібі", - заявив агентству Reuters Девід Свонсон, регіонального речник ООН щодо Сирії.
Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.
З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла.
Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.