ООН: 350 тисячам осіб довелося втікати від очолюваного РФ наступу на Ідліб

Близько 350 тисяч сирійців, здебільшого жінок та дітей, від початку грудня вимушено втікали від відновленого, підтримуваного Росією наступу в провінції Ідліб, що утримується опозицією. Люди шукають притулку в прикордонних районах поблизу Туреччини, заявила ООН в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ця остання хвиля переміщення поєднується зі вже страшною гуманітарною ситуацією на місцях в Ідлібі", - заявив агентству Reuters Девід Свонсон, регіонального речник ООН щодо Сирії.

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Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.