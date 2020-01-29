Эрдоган обвинил РФ в игнорировании соглашений по Сирии и выдвинул требования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что если Россия считает Турцию стороной договоренностей по сирийской провинции Идлиб, то должна выразить четкую позицию относительно зоны деэскалации. "Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой", - сказал турецкий лидер.

По его словам, если Россия продолжит выполнять обязательства в рамках сочинских договоренностей и астанинского процесса, то и Турция будет четко следовать пунктам соглашений. На сегодня Москва не выполняет свои обязательства, подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона неоднократно призывала Россию к прекращению ударов по населенным пунктам Идлиба.

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"Наше терпение иссякает. Если удары не будут прекращены, Анкара примет все необходимые меры. Турция не стремится к захвату сирийских территорий. Для нас важно положение рядовых сирийцев, которых нужно спасать. Турция надеется, что Россия как можно скорее сделает соответствующее предупреждение режиму Асада", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также раскритиковал заявления российской стороны о борьбе с терроризмом в Идлибе.

"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бегут от насилия режима Асада", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что турецкая сторона пытается помочь десяткам тысяч сирийцев, скопившихся у границы с Турцией.

Напомним, 28 января Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок вошла в важный город Маараф Аль-Нуман в 40 км от города Идлиб.