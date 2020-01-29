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Сили Асада за підтримки РФ увійшли у важливе місто в Ідлібі

Середа, 29 січня 2020, 10:58

Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань 28 січня увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман.

Це сталося після масованої триденної операції на сході провінції Ідліб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

На відео, опублікованому пізно у вівторок, війська режиму сирійського президента Башара Асада входять до Маарат Аль-Нуамана, проте, на їхнє здивування, всі джихадисти Хаят Тахрір Аль-Шам (HTS) вже встигнули покинути те, що залишилося від міста.

"Тепер Асад і Путін за останні два тижні завоювали міста, в яких мешкало понад 200 000 осіб. Зараз усі міста порожні. Все населення втекло до сирійсько-турецького кордону", - пише журналіст Bild Джуліан Рьопке.

Сирійська арабська армія тепер націлиться на ключові міста Аріха та Саракіб, розташовані вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4).

Якщо ці два міста повернуться під контроль Асада, Сирійська арабська армія опиниться в межах досяжності від міста Ідліб вперше з 2015 року. Маарат Аль-Нуаман розташований на відстані в 40 км від Ідліба.

Метою наступу відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.

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