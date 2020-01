Сили Асада за підтримки РФ увійшли у важливе місто в Ідлібі

Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань 28 січня увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман.

Це сталося після масованої триденної операції на сході провінції Ідліб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

На відео, опублікованому пізно у вівторок, війська режиму сирійського президента Башара Асада входять до Маарат Аль-Нуамана, проте, на їхнє здивування, всі джихадисти Хаят Тахрір Аль-Шам (HTS) вже встигнули покинути те, що залишилося від міста.

"Тепер Асад і Путін за останні два тижні завоювали міста, в яких мешкало понад 200 000 осіб. Зараз усі міста порожні. Все населення втекло до сирійсько-турецького кордону", - пише журналіст Bild Джуліан Рьопке.

Russian “journalists” entered what is left of the city.

Fighting is over. Don’t believe the HTS propaganda. pic.twitter.com/HHF3PdlIZk