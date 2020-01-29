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Україна і ЄС провели перше засідання арбітражу щодо мораторію на ліс-кругляк

Середа, 29 січня 2020, 20:50

В Брюсселі відбулося перше засідання арбітражу щодо заборони на експорт українського лісу-кругляка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів торговий представник України Тарас Качка.

Україна є першою країною, у відносинах із якою Євросоюзу довелося використати механізм арбітражного вирішення суперечок, прописаних в угодах про вільну торгівлю. Причиною стала суперечка довкола заборони експорту лісу-кругляка.

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"Протягом наступних кількох місяців буде багато юридичної роботи щодо захисту національних інтересів. Розбирали усі нюанси процедури",  - повідомив про хід першого засідання в рамках арбітражу Тарас Качка.

Нагадаємо, рік тому ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини. Консультації за Угодою є першим кроком у вирішенні спорів.

Заборона на експорт лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію. Прихильники мораторію переконують, що він охороняє українські ліси від вирубок та захищає деревообробну і лісопильну галузі України.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти мораторію. Він пояснює, що мораторій був введений як тимчасовий захід до моменту вироблення ефективної політики в цій сфері, але цей процес затягнувся.

Як показало опитування "Європейської правди" перед виборами до Ради, партії "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність" готові замінити мораторій на експорт лісу-кругляка іншим захисним інструментом. Водночас "Батьківщина" ратує за збереження мораторію у його нинішньому вигляді.

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