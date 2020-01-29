Украина и ЕС провели первое заседание арбитража о моратории на лес-кругляк

В Брюсселе состоялось первое заседание арбитража о запрете на экспорт украинского леса-кругляка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

Украина является первой страной, в отношениях с которой Евросоюзу пришлось использовать механизм арбитражного разрешения споров, прописанных в соглашениях о свободной торговле. Причиной стал спор вокруг запрета экспорта леса-кругляка.

"В течение следующих нескольких месяцев будет много юридической работы по защите национальных интересов. Разбирали все нюансы процедуры", - сообщил о ходе первого заседания в рамках арбитража Тарас Качка.

Напомним, год назад ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее моратории на экспорт необработанной древесины. Консультации по Соглашению являются первым шагом в решении споров.

Запрет на экспорт леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации. Сторонники моратория утверждают, что он охраняет украинские леса от вырубок и защищает деревообрабатывающую и лесопильную отрасли Украины.

Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает против моратория. Он объясняет, что мораторий был введен как временная мера до момента выработки эффективной политики в этой сфере, но этот процесс затянулся.

Как показал опрос "Европейской правды" перед выборами в Раду, партии "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" готовы заменить мораторий на экспорт леса-кругляка другим защитным инструментом. В то же время "Батькивщина" ратует за сохранение моратория в его нынешнем виде.