Віцепрем'єр: я за мораторій на "тупняк", а не ліс-кругляк

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти мораторію на експорт необробленої деревини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто проти мораторію на ліс-кругляк і взагалі мораторію на будь-які експортні операції з ЄС. Але так сталося, що протягом років у нас в ряді сфер економіки і політики домінувала або корупція, або тупість. Тому я виступаю за мораторій на "тупняк", а не кругляк", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що мораторій був введений як тимчасовий захід до моменту вироблення ефективної політики в цій сфері, але цей процес затягнувся.

"У нас в уряді зараз є пріоритетною тема створення ефективних ринків з однаковими правилами гри там, де не було ринків взагалі, або де ринки існували, але з нерівними правилами. І сфера вирубки і деревообробки - це одна з таких сфер. Ми цим займаємося . Обговорюємо з ЄС, як рухатися далі", - підкреслив віцепрем'єр.

"У нас взагалі будь мораторій - це джерело тіньової економіки. Тому стратегічна мета - відмовитися від мораторію. Але зробити це можна буде тоді, коли в Україні буде діяти ефективна економічна політика в цій сфері", - додав він,

Верховна Рада 9 квітня 2015 року прийняла закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів в необробленому вигляді.

ЄС 16 січня 2019 року попросив про проведення консультацій з Україною в рамках Угоди про асоціацію з питання мораторію на експорт необробленої деревини. Консультації за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС є першим кроком у вирішенні спорів.