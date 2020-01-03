Франція: між США та Іраном відбувається те, чого ми побоювались

Пріоритетом Франції є стабілізація Близького Сходу, заявила в п'ятницю молодший міністр закордонних справ Франції Амелі де Моншален після того, як авіаудар США вбив командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Те, що відбувається, - це те, чого ми побоювались: напруга між США та Іраном зростає", - сказала Моншален на радіо RTL. "Пріоритет - стабілізація регіону".

Міністр заявила, що найвищі французькі чиновники здійснять контакти на високому рівні з ключовими гравцями в регіоні.

В Ірані заявили, що Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня загинули під час обстрілу з американських вертольотів їхнього автомобіля у аеропорту Багдада.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.

Іран пообіцяв помститися за вбивство, яке вже призвело до стрибка світових цін на нафту.