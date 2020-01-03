Франция: между США и Ираном происходит то, чего мы опасались

Приоритетом Франции является стабилизация Ближнего Востока, заявила в пятницу младший министр иностранных дел Франции Амели де Моншален после того, как авиаудар США убил командующего иранских сил "Кудс" Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"То, что происходит, - это то, чего мы опасались: напряжение между США и Ираном растет", - сказала Моншален на радио RTL. "Приоритет - стабилизация региона".

Министр заявила, что высшие французские чиновники проведут контакты на высоком уровне с ключевыми игроками в регионе.

В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела из американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство, которое уже привело к скачку мировых цен на нефть.