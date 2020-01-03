За наказом Трампа: США авіаударом вбили іранського генерала

США у ході авіаудару 3 січня по аеропорту Багдада вбили генерал-майора Ірану Кассема Сулеймані, керівника елітних сил "Кудс" та очільника поширення військового впливу Ірану на Близькому Сході.

Про це заявили Іран та Пентагон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час нападу також загинув топ-командир іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс, радник Сулеймані.

"За вказівкою президента американські військові вжили рішучих оборонних дій для захисту американського персоналу за кордоном, вбивши Кассема Сулеймані", - йдеться в повідомленні Пентагону.

"Цей удар був спрямований на стримування планів майбутніх нападів Ірану", - додали в Пентагоні.

Американські чиновники, виступаючи на умовах анонімності, заявили, що Сулеймані загинув під час удару безпілотника. Іранська революційна гвардія заявила, що він загинув під час нападу американських вертольотів.

reuters

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що вбивство Сулеймані посилить опір проти США та Ізраїлю в регіоні та світі, повідомляє іранське державне телебачення.

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"Жорстокість і дурість американських терористичних сил при вбивстві командувача Сулеймані ... безсумнівно, зробить дерево опору в регіоні та світі більш процвітаючим", - заявив Заріф.

Іракські воєнізовані угруповання заявили в п'ятницю, що три ракети потрапили в міжнародний аеропорт Багдаду, вбивши п'ять членів іракських воєнізованих груп та двох "гостей".

Сулеймані та Махді аль-Мухандіс

Ракети влучили в два транспортні засоби біля аеропорту, Сулеймані та Абу Махді аль-Мухандіс їхали в одному транспортному засобі, коли в нього влучили дві послідовні керовані ракети, запущені з американського вертольота. Вони рухалися з зали прибуття на дорогу, що веде з аеропорту Багдада, заявили в угрупованні іракських шиїтів.

reuters

"Американські злочинці мали детальну інформацію про рух конвою", - заявив речник.

Другий транспортний засіб, за їхніми словами, перевозив охоронців і його знищила одна ракета.

Ціни на нафту зросли на 3 долари після повідомлень про операцію.

Нагадаємо, 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. Нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід, а американський держсекретар Майк Помпео відклав поїздку до України та інші країни Європи і Центральної Азії.

У США звинувачують Іран в організації нападу на дипмісію в Багдаді. Офіційний Тегеран заперечив свою роль у штурмі посольства США.