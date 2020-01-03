Іран обіцяє США нищівну помсту за вбивство провідного командувача

Іран помститься за вбивство генерал-майора Кассема Сулеймані, топ-командувача елітних сил "Кудс".

Про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне агентство IRNA.

"За несправедливе вбивство Сулеймані буде здійснена нищівна помста. Ми помстимося всім, хто був причетним до його вбивства", - сказав Хатамі.

В Ірані заявили, що Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня загинули під час обстрілу з американських вертольотів їхнього автомобіля у аеропорту Багдада.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.