Конгрес США розділився в реакції на вбивство провідного іранського генерала

Заява Пентагону про те, що американські військові вбили одного з головних генералів Ірану, спричинила неоднозначну реакцію Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Зазначається, що багато членів Конгресу похвалили цей крок, а інші попередили про непередбачені наслідки.

США у ході авіаудару 3 січня по аеропорту Багдада вбили генерал-майора Ірану Кассема Сулеймані, керівника елітних сил "Кудс" та очільника поширення військового впливу Ірану на Близькому Сході.

Пентагон заявив, що Сулеймані "активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і в усьому регіоні" і був "відповідальний за загибель сотень американських і коаліційних військовослужбовців та поранення тисяч інших".

Союзники президента Трампа на Капітолійському пагорбі похвалили операцію, заявивши, що вбивство послало сильний сигнал Ірану і може стати сильним стримуючим фактором для іранських ставлеників в Іраку.

"Ціна вбивства і поранення американців тільки що різко зросла. Це великий удар по іранському режиму, у якого на руках американська кров. Сулеймані був одним з найбільш безжальних і злісних членів режиму аятоли. У нього на руках була американська кров",- сказав сенатор Ліндсі Грем, який часто підтримує Білий дім з зовнішньополітичних питань.

"Оборонні дії США проти Ірану і його довірених осіб узгоджуються з чіткими попередженнями, які вони отримали. Вони вважали за краще ігнорувати ці попередження, оскільки вважали, що президент не зможе діяти через наші внутрішньополітичні розбіжності. Вони сильно прорахувалися", - додав сенатор Марко Рубіо.

Деякі демократи в свою чергу висловили побоювання, що вбивство генерала може привести до більш войовничих настроїв в Ірані і поставити під загрозу американські інтереси на Близькому Сході.

Сенатор Том Удалл сказав, що удар може поставити "американські війська і громадян в небезпеку і дуже можливо занурить нас у іншу катастрофічну війну на Близькому Сході, яку американський народ не просить і не підтримує".

Деякі демократи також стверджують, що Трамп не мав повноважень віддавати наказ про удар без схвалення Конгресу.

Республіканці відхилили критику, заявивши, що Трамп зобов'язаний відповісти на минулі атаки і запобігти майбутнім нападам на американські сили в регіоні.