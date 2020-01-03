Конгресс США разделился в реакции на убийство ведущего иранского генерала

Заявление Пентагона о том, что американские военные убили одного из главных генералов Ирана, вызвала неоднозначную реакцию Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что многие члены Конгресса одобрили этот шаг, а другие предупредили о непредвиденные последствия.

США в ходе авиаудара 3 января по аэропорту Багдада убили генерал-майора Ирана Кассема Сулеймани, руководителя элитных сил "Кудс" и главы распространение военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Пентагон заявил, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе" и был "ответственен за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранения тысяч других".

Союзники президента Трампа на Капитолийском холме похвалили операцию, заявив, что убийство послало сильный сигнал Ирану и может стать сильным сдерживающим фактором для иранских ставленников в Ираке.

"Цена убийства и ранения американцев только что резко выросла. Это большой удар по иранскому режиму, у которого на руках американская кровь. Сулеймани был одним из самых безжалостных и злостных членов режима аятоллы. У него на руках была американская кровь",- сказал сенатор Линдси Грэм, который часто поддерживает Белый дом с внешнеполитических вопросов.

"Оборонительные действия США против Ирана и его доверенных лиц согласуются с четкими предупреждениями, которые они получили. Они предпочли игнорировать эти предупреждения, поскольку считали, что президент не сможет действовать через наши внутриполитические разногласия. Они сильно просчитались", - добавил сенатор Марко Рубио.

Некоторые демократы в свою очередь выразили опасения, что убийство генерала может привести к более воинственных настроений в Иране и поставить под угрозу американские интересы на Ближнем Востоке.

Сенатор Том Удалл сказал, что удар может поставить "американские войска и граждан в опасности и очень возможно окунет нас в другую катастрофическую войну на Ближнем Востоке, которую американский народ не просит и не поддерживает".

Некоторые демократы также утверждают, что Трамп не имел полномочий отдавать приказ о удар без одобрения Конгресса.

Республиканцы отклонили критику, заявив, что Трамп обязан ответить на прошлые атаки и предотвратить будущие нападения на американские силы в регионе.