США попросили в Ираке разрешения на развертывание системы Patriot

США заявили в четверг, что хотят разместить в Ираке противоракетный комплекс Patriot для противодействия Ирану и вводить новые санкции против иранского режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Министр обороны Марк Эспер заявил в четверг, что США попросили Ирак разрешения на развертывание системы противоракетной обороны в результате реакции Ирана на убийство его генерала Касема Сулеймани. Иран осуществил ракетные обстрелы, которым ранил десятки американских военных и оставил 50 человек с черепно-мозговыми травмами.

"Батареи Patriot, батальон Patriot - это не маленькая организация, она является относительно большой, поэтому всю их механику нужно отрабатывать, и это на самом деле продолжается", - сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, стоя рядом с Эсперо в Пентагоне.

5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием прекратить присутствие иностранных войск в Ираке после воздушных ударов США, в результате которых погибли иранский генерал Касем Сулеймани и иракский командующий Абу Махди аль-Мухандис. Трамп ответил, пригрозив Багдаду "невиданными" санкциями, если американским войскам придется покинуть Ирак.

На территории Ирака находятся около 5000 американских военных. Они осуществляют подготовку иракских сил безопасности и помогают в операциях против террористической организации "Исламское государство".

В то же время 30 января спецпредставитель США по вопросам Ирана Брайан Гук объявил о новых санкциях против Иранской организации по атомной энергии и ее руководителя Али Акбара Салехи в рамках расширенной кампании максимального давления администрацией Трампа.