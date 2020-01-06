Посли НАТО обговорять загострення на Близькому Сході

Посоли НАТО у понеділок обговорять в Брюсселі загострення напруги на Близькому Сході після вбивства США іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Північноатлантична рада звернеться до ситуації в регіоні", - заявив представник НАТО.

"Генеральний секретар вирішив скликати зустріч послів НАТО після консультацій з союзниками", - додав він.

У НАТО стурбовані у зв’язку з рішенням парламенту Іраку про виведення всіх іноземних військ.

Також у НАТО стурбовані через зупинку своєї тренувальної місії в Іраку - рішення про це ухвалили через добу після вбивства Сулеймані.

Іран заявив у неділю, що знімає з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США.

Детальніше про ситуацію читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.