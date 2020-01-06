Посли НАТО обговорять загострення на Близькому Сході
Посоли НАТО у понеділок обговорять в Брюсселі загострення напруги на Близькому Сході після вбивства США іранського генерала Касема Сулеймані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
"Північноатлантична рада звернеться до ситуації в регіоні", - заявив представник НАТО.
"Генеральний секретар вирішив скликати зустріч послів НАТО після консультацій з союзниками", - додав він.
У НАТО стурбовані у зв’язку з рішенням парламенту Іраку про виведення всіх іноземних військ.
Також у НАТО стурбовані через зупинку своєї тренувальної місії в Іраку - рішення про це ухвалили через добу після вбивства Сулеймані.
Іран заявив у неділю, що знімає з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США.
Детальніше про ситуацію читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.