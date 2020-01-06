Тегеран: сотні тисяч вшановують вбитого генерала під вигуки "Смерть Америці"

Сотні тисяч іранців зібралися на вулицях Тегерана в понеділок на похорон військового командира Касема Сулеймані, убитого ударом безпілотника США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Люди, що скандували "Смерть Америці", передавали один одному труни з тілами Сулеймані і командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса, який також загинув під час п'ятничного нападу в Багдаді.

Аерозйомка демонструє кадри людей, що тісно заповнили вулиці - довгоочікувана демонстрація національної єдності для уряду після смертельних протестів в листопаді.

"Чи бачили ви коли-небудь таке людське море у своєму житті, Дональде Трамп? Ви все ще хочете слухати клоунів, які консультують вас щодо нашого регіону? Ви все ще думаєте, що можете зламати волю цієї великої країни і її народу? Кінець злочинної присутності США в Західній Азії почався", - написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у своєму Twitter, опублікувавши фото з Тегерану.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

Місцеві ЗМІ заявляють, що на вулицях Тегерану зібрались "мільйони" і порівнюють розмір сьогоднішнього натовпу із людською масою, яка ,прийшла в 1989 році на похорон засновника Ісламської республіки Іран аятоли Рухолли Хомейні.

Сулеймані був національним героєм багатьох іранців, навіть тих, хто не вважав себе прихильниками клерикальних правителів Ірану.

Нагадаємо, напередодні уряд ісламської республіки Іран оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.

Як повідомлялося, це рішення ухвалене на фоні значного загострення у відносинах США та Ірану. Раніше цими вихідними Трамп пригрозив вдарити по 52 мішенях Ірану у разі атаки проти США.

Загострення у відносинах почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.