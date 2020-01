Тегеран: сотні тисяч вшановують вбитого генерала під вигуки "Смерть Америці"

Сотні тисяч іранців зібралися на вулицях Тегерана в понеділок на похорон військового командира Касема Сулеймані, убитого ударом безпілотника США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Люди, що скандували "Смерть Америці", передавали один одному труни з тілами Сулеймані і командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса, який також загинув під час п'ятничного нападу в Багдаді.

Аерозйомка демонструє кадри людей, що тісно заповнили вулиці - довгоочікувана демонстрація національної єдності для уряду після смертельних протестів в листопаді.

"Чи бачили ви коли-небудь таке людське море у своєму житті, Дональде Трамп? Ви все ще хочете слухати клоунів, які консультують вас щодо нашого регіону? Ви все ще думаєте, що можете зламати волю цієї великої країни і її народу? Кінець злочинної присутності США в Західній Азії почався", - написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у своєму Twitter, опублікувавши фото з Тегерану.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ