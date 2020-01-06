Послы НАТО обсудят обострение на Ближнем Востоке

Посоли НАТО в понедельник обсудят в Брюсселе обострение напряженности на Ближнем Востоке после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Североатлантический совет обратится к ситуации в регионе", - заявил представитель НАТО.

"Генеральный секретарь решил созвать встречу послов НАТО после консультаций с союзниками", - добавил он.

В НАТО обеспокоены в связи с решением парламента Ирака о выводе всех иностранных войск.

Также в НАТО обеспокоены из-за остановки своей тренировочной миссии в Ираке - решение об этом приняли через сутки после убийства Сулеймани.

Иран заявил в воскресенье, что снимает с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США.

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.