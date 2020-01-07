Парламент Ирана объявил армию США террористической организацией

Парламент исламской республики Иран единогласно проголосовал за признание армии США и Пентагона террористическими организациями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со высылкой на агентство Tasnim.

Решение было принято в связи с убийством в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада.

Также законодатели приняли решение об увеличении финансирования на 200 млн евро силам специального назначения "Кудс", которыми руководил погибший генерал.

Напомним, ранее правительство Ирана объявил об окончательном уходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Парламент Ирака в воскресенье принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьбу к США о помощи стране. Трамп пригрозил Багдаду санкциями, "которых они никогда не видели".

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.