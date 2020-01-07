Смерть Сулеймані - 40 осіб загинуло під час його поховання

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок тисняви під час поховання іранського генерала Касема Солеймані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Також повідомляється, що травмовано ще 4200 осіб.

Церемонія прощання з Касемом Сулеймани відбулася 7 січня в місті Керман – рідному місті генерала.

Нагадаємо, Касем Сулеймані був убитий 3 січня в районі аеропорту Багдада ракетним ударом американських ВПС за наказом президента США Дональда Трампа. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися за смерть генерала. Трамп у свою чергу заявив, що Сулеймані слід було знищити багато років тому.

У відповідь уряд Ірану оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану, а парламент цієї країни - одноголосно проголосував за визнання армії США та Пентагону терористичними організаціями.