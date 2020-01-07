Смерть Сулеймани - 40 человек погибли во время его похорон

По меньшей мере 40 человек погибли в результате давки во время захоронения иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Также сообщается, что травмированы еще 200 человек.

Церемония прощания с Касем Сулеймани состоялась 7 января в Кермане - родном городе генерала.

Напомним, Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

В ответ правительство Ирана объявил об окончательном выходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана, а парламент этой страны - единогласно проголосовал за признание армии США и Пентагона террористическими организациями.