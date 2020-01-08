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Іспанія вивела частину військ з Іраку

Середа, 8 січня 2020, 11:30

Через загострення ситуації з безпекою Іспанія вивела частину своїх військ з Іраку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це у середу в ефірі державного мовника RTVE заявила виконуюча обов'язки заступника прем'єр-міністра Іспанії Кармен Кальво.

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 "Ті, хто був на більш ризикованих позиціях, вирушили в Кувейт. Тепер там (в Іраку – Ред.) залишилась тільки зменшена кількість військ", - сказала вона.

Це рішення було прийнято на тлі оголошення НАТО про виведення частину своїх військовослужбовців з Іраку на тлі побоювань щодо розпалювання регіонального конфлікту.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".

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