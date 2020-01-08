Испания вывела часть войск из Ирака

Из-за обострения ситуации с безопасностью Испания вывела часть своих войск из Ирака.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом в среду в эфире государственного вещателя RTVE заявила исполняющая обязанности заместителя премьер-министра Испании Кармен Кальво.

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"Те, кто был на более рискованных позициях, отправились в Кувейт. Теперь там (в Ираке. - Ред.) осталось только сокращенное количество войск", - сказала она.

Это решение было принято на фоне объявления НАТО о выводе часть своих военнослужащих из Ирака на фоне опасений относительно разжигания регионального конфликта.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украине".