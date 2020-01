ЄС закликав Іран припинити ракетні удари

В Європейському союзі розкритикували Іран за ракетні удари по іракських базах, які використовують коаліційні війська, в тому числі США та військові європейських країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Останні ракетні удари по авіабазах в Іраку, які використовуються силами США та коаліції, включаючи європейські сили, є ще одним прикладом ескалації та посилення конфронтації", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала негайно припинити використання зброї, щоб дати місце для діалогу.

"Ми закликаємо зробити все можливе, щоб відновити переговори. Цього не може бути достатньо. Ми встановили перевірені часом відносини з багатьма суб'єктами в регіоні та за його межами для деескалації ситуації", - написала вона у Twitter.

