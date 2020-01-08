Лидер Ирана не имел в виду Польшу, говоря о "плохой стране в Европе" - посол

Посол Ирана в Польше возразил, что слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о "маленькой, но плохой стране в Европе" касаются Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"У нас хорошие отношения. Мы советуем нашим друзьям из Польши не опускаться на дно пропасти веревкой, брошенной им американцами", - сказал посол Масуд Керманшахе.

Хаменеи сегодня прокомментировал нападения на американские военные базы в Ираке. Кроме победного тона и повторения ложных сведений о 80 погибших американских солдат, Хаменеи потребовал, чтобы американские силы покинули Ближний Восток.

В своей речи Хаменеи также обратил внимание на якобы антииранский заговор в Европе.

"В европейской стране, в очень маленькой, но плохой стране Европы, американцы и иранские предатели собрались, чтобы сделать заговор против Иранской республики. Мы увидели заговор, когда цена на нефть через несколько дней выросла", - сказал он.

Есть много признаков того, что лидер иранского государства имел в виду Албанию. В пользу этой версии служит тот факт, что в конце октября полиция Албании задержала двух иранцев, которые, по мнению следователей, готовили нападение на Народных моджахедов. По словам Тегерана, эта организация должна была готовить и финансировать топливные протесты. Неофициальные подсчеты показывают, что в Албании насчитывается более 2000 членов Народных моджахедов.

В 2018 году Тирана выслала посла Ирана и одного из дипломатов из-за действий против Народных моджахедов.