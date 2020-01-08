Польща, найімовірніше, виведе частину військ з Іраку після нападу Ірану - МЗС

Найімовірніше, що значну частину польських військових у Іраку передислокують до сусіднього Кувейту, де набагато безпечніше.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чапутович дав зрозуміти, що Польща закликатиме союзників обмежити військову діяльність в Іраку.



Очільник зовнішньополітичного відомства зазначає, що американська позиція буде вирішальною.

"Намір - не піддавати ризику всіх солдатів. Ми залишаємо оцінку того, чи це вже той рівень, чи ні, експертам та нашим представникам у Брюсселі", - сказав Чапутович.



Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Президент США Дональд Трамп спокійно відреагував на ракетні удари Ірану та анонсував свою заяву у відповідь на атаку.

Іранське телебачення заявило, що 80 "американських терористів" загинули, а американські вертольоти та військова техніка пошкоджені.

Німеччина, Данія, Норвегія, Чехія та Польща заявили, що ніхто з їхніх військових в Іраку не постраждав. Велика Британія, яка також має персонал в Іраку, засудила дії Ірану. Ірак заявив, що його сили не зазнали жертв. Одне джерело Reuters заявило, що за попередніми даними у США також немає втрат, інші американські чиновники відмовилися від коментарів.

За даними ЗМІ, польських солдатів, що дислокуються в Іраку, попередили про очікуваний ракетний напад за кілька годин до нього. Завдяки цьому вони встигли сховатися.



Понад 5000 військовослужбовців США залишаються в Іраку разом з іншими іноземними силами в коаліції, яка навчала і підтримувала іракські сили проти загрози з боку бойовиків "Ісламської держави".

Загалом у військовому контингенті в Іраку служать 268 поляків. Словаччина тимчасово перемістила своїх семеро солдатів з навчальної місії НАТО, пише Euractiv. Натомість 40 чеських солдатів та поліцейських, які перебувають в Іраку, наразі залишаться там, заявив прем'єр Чехії Андрей Бабіш.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".