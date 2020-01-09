У Барселоні хочуть скасувати авіасполучення з Мадридом

Мерія Барселони хоче скасування авіасполучення з Мадридом задля скорочення викидів вуглецю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Confidencial.

Міська рада Барселони запропонує аеропорту Ель Прат ліквідувати маршрути, які мають залізничну альтернативу щоб уникнути додаткових викидів CO2 в атмосферу. Під скасування таким чином підпаде і рейс Барселона-Мадрид.

"Повітряний транспорт має залізничну альтернативу, яка не продукує викидів", - стверджує радник з кліматичних надзвичайних ситуацій Елої Бадіа.

За його словами, і мерія, і женералітат Каталонії "повинні зробити свій внесок у скорочення викидів". У зв'язку з цим він вважає, що влада Каталонії і Барселони "повинні продемонструвати, що, хоча вони і можуть домогтися зростання, також здатні скоротити викиди".

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На думку радника, скасування авіарейсів між Барселоною і Мадридом здатне запрацювати після того як вартість квитків на потяги буде істотно знижена.

Крім того, за словами радника, мерія Барселони збирається працювати над скороченнями викидів за рахунок змін в енергетичному секторі та в продовольчій сфері.

Повітряне сполучення між Барселоною і Мадридом існує з 1974 року, швидкісні потяги ходять з 2008 року.

Як повідомлялося, найбільша зона низьких викидів у Південній Європі відкрилася в Барселоні 1 січня з набранням чинності заборони автомобілям, що викидають найбільшу кількість забруднюючих речовин, в'їжджати на всю агломерацію міста та в деякі міста-супутники.