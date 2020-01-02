Барселона стала найбільшою зоною низьких викидів у Південній Європі
Четвер, 2 січня 2020, 15:22
Найбільша зона низьких викидів у Південній Європі відкрилася в Барселоні 1 січня з набранням чинності заборони автомобілям, що викидають найбільшу кількість забруднюючих речовин, в'їжджати на всю агломерацію міста та в деякі міста-супутники.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Бензинові автівки, куплені до 2000 року, і дизелі старші 2006 року заборонені. За порушення правила передбачений штраф у розмірі 100-500 євро.
Перші три місяці діятиме мораторій, протягом якого правопорушники отримуватимуть повідомлення про порушення, але не будуть оштрафовані.
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