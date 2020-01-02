Барселона стала найбільшою зоною низьких викидів у Південній Європі

Найбільша зона низьких викидів у Південній Європі відкрилася в Барселоні 1 січня з набранням чинності заборони автомобілям, що викидають найбільшу кількість забруднюючих речовин, в'їжджати на всю агломерацію міста та в деякі міста-супутники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Бензинові автівки, куплені до 2000 року, і дизелі старші 2006 року заборонені. За порушення правила передбачений штраф у розмірі 100-500 євро.

Перші три місяці діятиме мораторій, протягом якого правопорушники отримуватимуть повідомлення про порушення, але не будуть оштрафовані.