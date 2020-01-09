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Британію занепокоїла інформація, що літак МАУ в Ірані міг бути збитий ракетою

Четвер, 9 січня 2020, 19:28

У британському уряді заявили, що інформація про те, що український літак був імовірно збитий іранською ракетою, "дуже непокоїть".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Даунінг-стріт заявила, що вивчає "дуже тривожні" повідомлення про те, що український літак, який вилетів з головного аеропорту Тегерана в середу, був збитий ракетою" - повідомило видання.

Раніше представники американської розвідки і Пентагону повідомили, що український літак, який розбився біля столиці Ірану Тегерана, зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи.

Вважається, що літак зазнав удару виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", повідомили виданню Newsweek троє співрозмовників.

Один представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США повідомили, що оцінка Пентагону полягає в тому, що інцидент був випадковим. Іранські зенітні системи могли, ймовірно, діяти після ракетного нападу країни, заявили джерела.

Внаслідок катастрофи загинули 176 осіб, зокрема 11 українців, дев'ятеро з яких були членами екіпажу.

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Іран Велика Британія
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