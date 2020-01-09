Британию насторожила информация, что самолет МАУ в Иране мог быть сбит ракетой
В британском правительстве заявили, что информация о том, что украинский самолет был предположительно сбит иранской ракетой, "очень беспокоит".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
"Даунинг-стрит заявила, что изучает "очень тревожные" сообщения о том, что украинский самолет, который вылетел из главного аэропорта Тегерана в среду, был сбит ракетой" - сообщило издание.
Ранее представители американской разведки и Пентагона сообщили, что украинский самолет, который разбился возле столицы Ирана Тегерана, был поражен со стороны зенитно-ракетной системы.
Считается, что самолет подвергся удару произведенной в России ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1", сообщили изданию Newsweek трое собеседников.
Один представитель Пентагона и высокопоставленный представитель разведки США сообщили, что оценка Пентагона заключается в том, что инцидент был случайным. Иранские зенитные системы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, заявили источники.
В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа.