Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент Болгарії висловив недовіру уряду

Експосол Польщі в Україні розкрив листа до Дуди: Мене поставили в незручне становище

ЄС перегляне систему прийому нових членів у спробі подолати вето Франції

Мінімальна зарплата в країнах ЄС: найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі






Північна Македонія сподівається на ратифікацію вступу до НАТО у березні

Вівторок, 4 лютого 2020, 14:58

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський 4 лютого заявив, що процедура ратифікації членства країни в НАТО має завершитися в березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо все піде за планом, що стосується політичного процесу, то близько 10 березня цей процес повинен завершитися. Залишаться деякі технічні деталі, яким доведеться давати раду в нашому парламенті в Скоп'є", - сказав Пендаровський журналістам під час візиту до Польщі у вівторок.

Читайте також
США завершили ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО

Нагадаємо, 12 лютого торік уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Північна Македонія
powered by lun.ua