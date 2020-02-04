Північна Македонія сподівається на ратифікацію вступу до НАТО у березні

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський 4 лютого заявив, що процедура ратифікації членства країни в НАТО має завершитися в березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо все піде за планом, що стосується політичного процесу, то близько 10 березня цей процес повинен завершитися. Залишаться деякі технічні деталі, яким доведеться давати раду в нашому парламенті в Скоп'є", - сказав Пендаровський журналістам під час візиту до Польщі у вівторок.

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Нагадаємо, 12 лютого торік уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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