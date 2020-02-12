Банкова не згадала про нацменшини, звітуючи про зустріч з комісаром ЄС

У повідомленні офісу президента про зустріч з комісаром ЄС із питань сусідства та розширення Олівером Варгеї немає згадки про обговорення проблем нацменшин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу, 12 лютого, Зеленський прийняв на Банковій Олівера Варгеї, який перебуває з першим візитом в Україні. Варгеї після розмови поділився, що обговорив з українським президентом необхідність пошуку вирішення проблеми національних меншин.

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Пресреліз офісу президента детально переповідає, що на зустрічі йшлося про процес реформ та співпрацю. Серед питань, обговорених з комісаром, названо підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері та інші. Натомість про обговорення проблеми національних меншин в офіційному повідомленні не згадано.

Варгеї другий день перебуває з візитом у Києві. Напередодні він заявив, що у своєму висновку про відповідність українського законодавства цінностям ЄС планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин.

Варгеї, призначений до складу Єврокомісії за квотою Угорщини, повідомив, що під час візиту приділить дотриманню прав нацменшин особливу увагу.

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