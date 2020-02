Комісар ЄС поговорив із Зеленським про реформи і проблеми нацменшин

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу обговорив прогрес у реформах і потребу вирішити проблеми національних меншин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як поділився комісар у своєму акаунті в Twitter, дискусія з Зеленським була "чудовою". "Ми погодилися посилити економічну співпрацю для побудови сильної та стійкої економіки в Україні. Обговорювали прогрес у реформах, включаючи судоустрій, та необхідність пошуку вирішення проблеми національних меншин", - зазначив Варгеї.

