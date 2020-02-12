Комісар ЄС поговорив із Зеленським про реформи і проблеми нацменшин

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу обговорив прогрес у реформах і потребу вирішити проблеми національних меншин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як поділився комісар у своєму акаунті в Twitter, дискусія з Зеленським була "чудовою". "Ми погодилися посилити економічну співпрацю для побудови сильної та стійкої економіки в Україні. Обговорювали прогрес у реформах, включаючи судоустрій, та необхідність пошуку вирішення проблеми національних меншин", - зазначив Варгеї.

Honoured to meet President @ZelenskyyUa. Had an excellent discussion; we agreed to strengthen economic cooperation to build a strong & resilient economy in Ukraine. Discussed progress in reforms, incl judiciary, and the need to find solution for national minorities issue. pic.twitter.com/JJAR739ocQ — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 12, 2020

Варгеї другий день перебуває з візитом у Києві. Напередодні він заявив, що у своєму висновку про відповідність українського законодавства цінностям ЄС планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин.

Варгеї, призначений до складу Єврокомісії за квотою Угорщини, повідомив, що під час візиту приділить дотриманню прав нацменшин особливу увагу.

Як відомо, представники угорської меншини незадоволені освітньою реформою і вимагають скасування мовних норм закону "Про освіту".

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