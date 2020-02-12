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Комісар ЄС поговорив із Зеленським про реформи і проблеми нацменшин

Середа, 12 лютого 2020, 14:17

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу обговорив прогрес у реформах і потребу вирішити проблеми національних меншин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як поділився комісар у своєму акаунті в Twitter, дискусія з Зеленським була "чудовою". "Ми погодилися посилити економічну співпрацю для побудови сильної та стійкої економіки в Україні. Обговорювали прогрес у реформах, включаючи судоустрій, та необхідність пошуку вирішення проблеми національних меншин", - зазначив Варгеї.

Варгеї другий день перебуває з візитом у Києві. Напередодні він заявив, що у своєму висновку про відповідність українського законодавства цінностям ЄС планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин.

Варгеї, призначений до складу Єврокомісії за квотою Угорщини, повідомив, що під час візиту приділить дотриманню прав нацменшин особливу увагу.

Як відомо, представники угорської меншини незадоволені освітньою реформою і вимагають скасування мовних норм закону "Про освіту".

Читайте детальніше у статті: "Умови миру для Зеленського: про що просив в Україні посланець прем'єра Угорщини".

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