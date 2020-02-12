Банковая не вспомнила о нацменьшинствах, отчитываясь о встрече с комиссаром ЕС
В сообщении офиса президента о встрече с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи не упоминается об обсуждении проблем нацменьшинств.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В среду, 12 февраля, Зеленский принял на Банковой Оливера Варгеи, который находится с первым визитом в Украине. Варгеи после разговора поделился, что обсудил с украинским президентом необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств.
Пресс-релиз офиса президента подробно рассказывает, что на встрече речь шла о процессе реформ и сотрудничестве. Среди вопросов, обсужденных с комиссаром, названы подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере и другие. Об обсуждении проблемы национальных меньшинств в официальном сообщении не упоминается.
Варгеи второй день находится с визитом в Киеве. Накануне он заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС планирует основываться на оценке представителей меньшинств.
Варгеи, который назначен в состав Еврокомиссии по квоте Венгрии, сообщил, что во время визита уделит соблюдению прав нацменьшинств особое внимание.