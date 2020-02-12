ЄС не змінить політику санкцій щодо РФ без прогресу в Мінському процесі - єврокомісар

Європейський Союз не змінюватиме позиції щодо санкцій проти Росії, поки не буде прогресу у виконанні Мінських угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань сусідства та політик розширення Олівер Варгеї в інтерв'ю Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися, - що якщо немає прогресу в Мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це принципіальна межа, країни-члени підтримують цю лінію. І звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо... Але доки не буде прогресу, не буде жодної зміни з нашого боку", - сказав Варгеї.

У середу, 12 лютого, Варгеї зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що обговорив з ним необхідність пошуку вирішення проблеми національних меншин.

Варгеї другий день перебуває з візитом у Києві. Напередодні він заявив, що у своєму висновку про відповідність українського законодавства цінностям ЄС планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин.

Варгеї, призначений до складу Єврокомісії за квотою Угорщини, повідомив, що під час візиту приділить дотриманню прав нацменшин особливу увагу.

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