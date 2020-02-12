ЕС не изменит политику санкций по РФ без прогресса в Минском процессе - еврокомиссар

Европейский Союз не будет менять позиции относительно санкций против России, пока не будет прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и политики расширения Оливер Вархейи в интервью Интерфакс-Украина.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались, - что если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это принципиальная граница страны-члены поддерживают эту линию. И конечно, это тема, по которой мы постоянно наблюдаем...Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - сказал Вархейи.

В среду, 12 февраля, Варгеи встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что обсудил с ним необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств.

Вархейи второй день находится с визитом в Киеве. Накануне он заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС планирует основываться на оценке представителей меньшинств.

Вархейи, назначенный в состав Еврокомиссии по квоте Венгрии, сообщил, что во время визита уделит особое внимание соблюдению прав нацменьшинств.

Как известно, представители венгерского меньшинства недовольны образовательной реформой и требуют отмены языковых норм закона "Об образовании".

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