Угорщина "заздрить" тісним відносинам західноєвропейських країн з Росією - міністр
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив країни Західної Європи у лицемірній політиці щодо Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.hr.
Угорщина "заздрить тісним відносинам, які встановили західноєвропейські країни з Росією", сказав Сійярто.
Він також оцінив, що Австрія має тісніші економічні зв'язки з Росією, ніж Угорщина. "Таємно, звичайно. Щось критичне говорять періодично, але великі угоди укладають в секреті", - підкреслив Сійярто.
"Якщо країни Західної Європи та США не хочуть, щоб Китай лідирував економічно, тоді вони не повинні продавати свої бізнеси", - додав міністр. Зараз в Угорщині є 16 значних китайських інвестицій, 12 з яких були зроблені колишніми американськими та західноєвропейськими компаніями, купленими китайцями, сказав він.
Що стосується міграційної політики, він підкреслив, що Будапешт вважає, що "збереження європейської християнської культури" має бути пріоритетом для Європи, і тому її потрібно "захищати", в зокрема фізично, шляхом захисту її кордонів.
Угорський міністр і раніше звинувачував, зокрема Францію і Німеччину, у лицемірстві щодо питання Росії.
Будапешт вважає, що економічну співпрацю між Євросоюзом і Росією необхідно повністю відновити та критикує Німеччину за проєкт газопроводу "Північний потік-2".
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