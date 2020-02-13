Угорщина "заздрить" тісним відносинам західноєвропейських країн з Росією - міністр

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив країни Західної Європи у лицемірній політиці щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.hr.

Угорщина "заздрить тісним відносинам, які встановили західноєвропейські країни з Росією", сказав Сійярто.

Він також оцінив, що Австрія має тісніші економічні зв'язки з Росією, ніж Угорщина. "Таємно, звичайно. Щось критичне говорять періодично, але великі угоди укладають в секреті", - підкреслив Сійярто.

"Якщо країни Західної Європи та США не хочуть, щоб Китай лідирував економічно, тоді вони не повинні продавати свої бізнеси", - додав міністр. Зараз в Угорщині є 16 значних китайських інвестицій, 12 з яких були зроблені колишніми американськими та західноєвропейськими компаніями, купленими китайцями, сказав він.

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Що стосується міграційної політики, він підкреслив, що Будапешт вважає, що "збереження європейської християнської культури" має бути пріоритетом для Європи, і тому її потрібно "захищати", в зокрема фізично, шляхом захисту її кордонів.

Угорський міністр і раніше звинувачував, зокрема Францію і Німеччину, у лицемірстві щодо питання Росії.

Будапешт вважає, що економічну співпрацю між Євросоюзом і Росією необхідно повністю відновити та критикує Німеччину за проєкт газопроводу "Північний потік-2".

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